Ricerche ancora ferme per l’auto che si è inabissata nel fiume Po sabato mattina, davanti alla Mac. La situazione delle forti correnti che interessano il fiume in questi giorni, infatti, rende per il momento difficile avviare le operazioni di recupero, che riprenderanno non appena le condizioni lo renderanno possibile.

Nel mentre, rimane il presidio fisso dei Vigili del Fuoco, che monitorano la situazione. L’auto, una Fiat, è finita nel fiume sotto gli occhi di due pescatori, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. La vittima è una donna di 67 anni.

In un primo momento non era stato possibile capire chi fosse al volante, in quanto la visione delle immagini delle telecamere presenti non aveva consentito di leggere la targa.

Nel pomeriggio, tuttavia i familiari della vittima hanno contattato la polizia, temendo un gesto estremo, dopo aver trovato un biglietto di addio.

Un primo tentativo di recuperare il mezzo era stato fatto nell’immediatezza della vicenda, quando i sommozzatori dei Vigili del Fuoco avevano provato a immergersi. Dopo alcune ore di ricerche, tuttavia, le operazioni sono state sospese. lob

