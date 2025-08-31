Ultime News

31 Ago 2025 Cremonese, adesso è ufficiale:
Faris Moumbagna è grigiorosso
31 Ago 2025 Auto inabissata, ricerche ancora
ferme per le correnti
31 Ago 2025 Cade dalla moto mentre gira
in pista, elisoccorso per un 16enne
31 Ago 2025 "Nessun Dorma", oltre 200 persone
al tradizionale concerto all'alba
31 Ago 2025 Abbatte cartelli ecolpisce le auto:
notte di follia in corso Vacchelli
Sport

Cremonese, adesso è ufficiale:
Faris Moumbagna è grigiorosso

Faris Moumbagna

Adesso è davvero ufficiale: Faris Moumbagna è un calciatore della Cremonese. L’attaccante camerunense classe 2000, dopo aver completato tutti gli iter delle visite mediche, compresi gli ulteriori approfondimenti in merito all’infortunio al crociato dell’anno scorso, entra a far parte della rosa grigiorossa a tutti gli effetti.

Moumbagna arriva dal Marsiglia in prestito oneroso, con diritto di riscatto. Attraverso il comunicato di benvenuto, la Cremonese ha dunque accolto il nuovo innesto per il reparto offensivo di Davide Nicola.

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dalla società Olimpyque de Marseille le prestazioni sportive di Faris Moumbagna – conferma il comunicato ufficiale – Benvenuto in grigiorosso, Faris”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...