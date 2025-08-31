Cremonese, adesso è ufficiale:
Faris Moumbagna è grigiorosso
Adesso è davvero ufficiale: Faris Moumbagna è un calciatore della Cremonese. L’attaccante camerunense classe 2000, dopo aver completato tutti gli iter delle visite mediche, compresi gli ulteriori approfondimenti in merito all’infortunio al crociato dell’anno scorso, entra a far parte della rosa grigiorossa a tutti gli effetti.
Moumbagna arriva dal Marsiglia in prestito oneroso, con diritto di riscatto. Attraverso il comunicato di benvenuto, la Cremonese ha dunque accolto il nuovo innesto per il reparto offensivo di Davide Nicola.
“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dalla società Olimpyque de Marseille le prestazioni sportive di Faris Moumbagna – conferma il comunicato ufficiale – Benvenuto in grigiorosso, Faris”.