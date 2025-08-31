Dopo due gare di campionato, è presto per sbilanciarsi e lasciarsi andare a facili giudizi. 180 minuti di Serie A bastano comunque per analizzare alcuni fatti e dati oggettivi. La Cremonese si trova a punteggio pieno dopo due match, 6 punti su 6 conquistati, con 5 gol siglati e 3 subiti. Numeri pesanti, che certificano un avvio di stagione pazzesco.

La vittoria di San Siro e il 3-2 sul Sassuolo, rappresentano due mattoni pesanti nel percorso che porta alla lotta per conquistare l’obiettivo. Anche perché arrivati contro due squadre di assoluto livello: il Milan vuole competere per i vertici della classifica, la squadra di Grosso per ottenere una salvezza tranquilla, senza grossi patemi. Eppure entrambe hanno totalizzato 0 punti contro i grigiorossi.

Questi straordinari risultati sono figli di un lavoro altrettanto straordinario dell’allenatore, Davide Nicola. Un uomo di calcio che in un mese e mezzo è già riuscito a dare un’identità alla propria squadra. Ovviamente anche grazie alle scelte della società sul mercato, che hanno consentito di costruire una rosa all’altezza della Serie A, con grandi colpi che da subito hanno dato risposte sul campo.

Ma tornando al lavoro del Mister, è evidente come nella Cremonese siano già ben chiari tanti concetti di calcio trasmessi da Nicola. Un gioco molto ordinato, concreto, che consente ai grigiorossi di essere spesso pericolosi, grazie alla tanta qualità. Belle trame, la giusta mentalità: quando l’intelligenza calcistica incontra la fame per lottare su ogni pallone, i risultati arrivano.

Ovviamente il percorso è ancora lungo, lunghissimo. Dopo due giornate è giusto evitare di esagerare con le opinioni. Ma c’è una cosa che non va evitata: l’entusiasmo. Quello fa bene, porta positività. E in questo senso la piazza di Cremona sta dimostrando tanto, portando benefici anche alle prestazioni sul campo. Ora la sosta e le ultime ore di mercato, aspettando con impazienza il prossimo match dei grigiorossi di lunedì 15 settembre a Verona.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata