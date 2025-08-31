Un successo per la prima edizione in centro a Cremona della festa organizzata da “L’Agro Ai Giovani”. L’appuntamento di sabato 30 agosto ha richiamato, fin dalle ore 18, un folto pubblico, per trascorrere la serata nell’accogliente centro di Casa Siqueiros tra buon cibo e tanto divertimento.

Via Gioconda si è così accesa di musica e colori, grazie anche al lavoro di una trentina di volontari delle diverse associazioni del territorio: Agropolis, Anfass Cremona, e, ovviamente, Casa Siqueiros e “L’Agro Ai Giovani”.

Nonostante la location di piccole dimensioni, l’evento non ha fatto mancare nulla: un menù ricco di specialità latinoamericane e bevande per tutti sono state protagoniste della festa.

La serata si è aperta sulle note sudamericane della band Garrapateros, che hanno letteralmente dato il via alle danze, per poi lasciare spazio al dj Giorgio G e ai suoi ritmi elettronici, che hanno accompagnato il pubblico fino a tarda ora della notte.

Accanto alla musica, anche la cultura ha avuto il suo spazio con la mostra fotografica curata da Anffas Cremona, dedicata al fiume Po e ai suoi luoghi naturali più significativi. L’allestimento è frutto di un laboratorio di fotografia realizzato all’interno del progetto OnAirOnLife – Giovani connessi tra ambiente e territorio, finanziato da Regione Lombardia con il bando Giovani Smart 2.0. A partecipare sono stati i ragazzi dei Cse delle cooperative Lae e Meraki, guidati da educatori, un fotografo professionista e volontari del gruppo Giovani di Anffas Cremona, presenti anche durante la serata.

Una prima edizione nel centro cremonese che lascia il segno: “È stato un vero e proprio successo. Speriamo possa essere di spunto per tante altre iniziative future”, confermano infine gli organizzatori.

Lucia Mazzolari

© Riproduzione riservata