45 nuove piante in arrivo per rendere il Comune più verde e godibile dai propri residenti. Tanto verrà fatto a Pieve d’Olmi dove l’Amministrazione, capitanata dal sindaco Stefano Guastalla ha vinto un bando dei Distratti del Commercio per un investimento complessivo di circa 50 mila euro. Ad essere messi a dimora saranno una cinquantina di ligustri giapponesi che andranno ad abbellire via Quaini, la strada principale del paese tra via Roma e via Marconi e un tratto di vie Rimembranze vicino al cimitero locale.

“Le nuove piantumazioni che andremo a mettere purtroppo devo dire non saranno olmi, ma saranno dei ligustrum japonicum, una pianta sempre verde che darà comunque colore al paese. I tecnici e l’agronomo che ci sta seguendo hanno sconsigliato la posa di questa pianta in quanto le radici vanno molto in orizzontale e andrebbero a rovinare la ciclabile e l’asfalto” spiega il sindaco Guastalla.

“Gli olmi sicuramente arriveranno anche in onore del nostro del nome del nostro paese, ma saranno piantati e messi a dimora in altre località più idonee e adeguate a una crescita sicura”.

A finanziare il progetto seppur con una compartecipazione alla spesa da parte dell’Amministrazione sarà il Distretto del Commercio di cui Pieve d’Olmi fa parte. Un’occasione ancora una volta per fare rete a favore del territorio.

“Prendere bandi è sicuramente una cosa importante, ma va comunque detto che questo progetto è iniziato tempo fa, con la precedente Amministrazione. Noi poi abbiamo modificato quello che era il fine, perché da un parchetto che è il parco di via Falcone abbiamo preferito spostare le risorse su tutto il paese” ha concluso Stefano Guastalla.

Andrea Colla

