Colori sgargianti, riferimenti al territorio e i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a sorvegliare silenziosi un tratto della tangenziale di Cremona. Il nuovo murales che decora una delle facciate del centro sicurezza Pegaso Altair Security, è finalmente completo.

L’opera, firmata dall’artista Marcello Roveda, in arte Hello Marte, ha attirato l’attenzione di automobilisti e passanti sin dai primi giorni di agosto, quando il lavoro era ancora in corso e mostrava solo alcuni dettagli.

Ora, però, l’intera facciata è finita e presenta un doppio omaggio, a Cremona e al tema della sicurezza. “I lavori sono iniziati ad inizio agosto, ma per mancanza di materiale abbiamo dovuto sospendere l’opera, che nello scorso fine settimana è stata completata” racconta l’artista. “L’affresco è stato un mix di idee spontanee e di richieste dei responsabili del centro sicurezza: ci sono riferimenti alla città di Cremona, con il Duomo e il Battistero, e i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ritratti nell’iconica posa mentre si scambiano qualche parola”.

Una scelta non casuale, ma nata da un preciso desiderio della nuova attività di Altair Pegaso Security: “Essendo un’azienda che si occupa di sicurezza, abbiamo voluto onorare due figure importanti come i giudici Falcone e Borsellino: simboli di legalità e di ciò che dovrebbero essere tutti i cittadini”, dichiarano Carlo De Nigris, Amministratore Delegato, e Francesco Accordo, comandante e direttore tecnico dell’azienda.

Una collaborazione che prosegue anche con altri lavori all’interno della struttura: “La collaborazione con l’artista Hello Marte è nata quasi per gioco. Grazie al suo lavoro abbiamo decorato e abbellito uffici e spazi interni alla nostra sede”, continua l’Amministratore Delegato.

Una sfida tecnica e creativa che ha richiesto settimane di lavoro, ma che adesso con un’ultima pennellata può finalmente svelare il proprio messaggio.

Lucia Mazzolari

© Riproduzione riservata