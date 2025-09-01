Da questa mattina (lunedì 1 settembre) è a Cremona Mikayil Faye. Il difensore centrale senegalese ha solo 21 anni (per il suo inserimento in rosa non ci sono quindi problemi di lista, che può contare al massimo 21 elementi Over 22) ed è di proprietà dei francesi del Rennes.

Con un’operazione lampo, la Cremonese lo ha portato a Cremona. Proprio questa mattina, dopo una visita al centro sportivo Arvedi, Faye si è sottoposto in città alle visite mediche di rito alla Casa di Cura San Camillo.

Dopo l’ok dei medici, Faye firmerà per la Cremo e il suo arrivo in grigiorosso verrà ufficializzato. La Cremonese aveva bisogno di un difensore centrale e Faye ha battuto la concorrenza di Derek Cornelius del Marsiglia e Andrea Carboni del Monza. Faye è un ex Barcellona e nella scorsa stagione con la maglia del Rennes ha collezionato 11 presenze in Ligue 1.

