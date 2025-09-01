Sport
Cremo, il portiere Saro
in prestito alla Reggiana
Altra uscita per i grigiorossi, questa volta il nome è quello del portiere Gianluca Saro. “U.S. Cremonese comunica – recita la nota – di aver ceduto in prestito a AC Reggiana le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Saro”.
Nelle quattro stagioni vissute all’ombra del Torrazzo, il classe 2000 ha giocato 13 partite complessive tra Serie B e Coppa Italia, contribuendo al raggiungimento della finale playoff del 2023-24.
“Il club grigiorosso ringrazia Gianluca per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali” conclude la nota.
