1 Set 2025 Cremo, Tsadjout in prestito
alla Delfino Pescara
1 Set 2025 Cremo, il portiere Saro
in prestito alla Reggiana
1 Set 2025 Cremo, Yuri Rocchetti
in prestito al Potenza
1 Set 2025 Cremo, ufficialità anche
per Sarmiento dal Brighton
1 Set 2025 Cremo, in difesa è ufficiale
l'arrivo di Faye dal Rennes
Cremo, il portiere Saro
in prestito alla Reggiana

Altra uscita per i grigiorossi, questa volta il nome è quello del portiere Gianluca Saro. “U.S. Cremonese comunica – recita la nota – di aver ceduto in prestito a AC Reggiana le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Saro”.

Nelle quattro stagioni vissute all’ombra del Torrazzo, il classe 2000 ha giocato 13 partite complessive tra Serie B e Coppa Italia, contribuendo al raggiungimento della finale playoff del 2023-24.

“Il club grigiorosso ringrazia Gianluca per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali” conclude la nota.

