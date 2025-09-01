C’è grande attesa fuori dal centro sportivo Arvedi, dove decine di tifosi stanno aspettando l’arrivo da Milano (dove ha sostenuto le visite mediche) di Jamie Vardy. Intanto, sono già arrivati nel quartier generale grigiorosso Mikayil Faye e Jeremy Sarmiento.

Entro le ore 20 tutti e tre i nuovo acquisti grigiorossi verranno ufficializzati. Nell’attesa, Sarmiento ha già rilasciato la sua prima dichiarazione da giocatore della Cremonese: “Posso giocare a sinistra o da numero 10. Farò del mio meglio per questa maglia, ho parlato già con il mister: ho visto un bel progetto sia per me che per il club, siamo arrivati a questo accordo e sono molto felice di essere qui. Ho visto i primi due match e mi sono piaciuti”.

M.M.

