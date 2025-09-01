Si sfoltiscono i ranghi dell’attacco grigiorosso, Tsadjout al Pescara. Così il comunicato ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Frank Tsadjout alla società Delfino Pescara 1936″.

L’attaccante classe 1999 ha giocato 56 partite complessive in maglia Cremo tra Serie A, Serie B e Coppa Italia trovando 6 volte la via del gol e servendo 5 passaggi vincenti per i compagni di squadra. Insieme a Daniel Ciofani ha firmato la prima vittoria grigiorossa in Serie A dal 1996, in occasione della sfida alla Roma del 28 febbraio 2023.

“Il club grigiorosso – conclude la nota – ringrazia Frank per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

