Altro colpo in dirittura d’arrivo del calciomercato, poco prima della chiusura, fissata per le ore 20. La Cremonese ha comunicato infatti di aver aver acquisito con la formula del prestito le prestazioni sportive del calciatore Jeremy Sarmiento dalla società Brighton & Hove Albion Football Club.

Nato a Madrid il 16 giugno 2002, Sarmiento è un giocatore in grado di agire su tutta la trequarti offensiva formatosi calcisticamente nei settori giovanili di Charlton e Benfica prima di trasferirsi definitivamente in Inghilterra per vestire la maglia del Brighton. Dal 2021 al 2023 scende in campo 19 volte con i Seagulls tra Premier League e Coppa di Lega, mentre nella stagione successiva gioca con West Bromwich e Ipswich Town e con questi ultimi guadagna la promozione nel massimo campionato inglese. Un traguardo raggiunto anche nel 2024-25, stavolta con la maglia del Burnley. In totale vanta 75 presenze e 9 gol in Championship e 15 presenze in Premier League.

A livello internazionale il classe 2002 è cresciuto giocando nelle formazioni giovanili dell’Inghilterra, per poi scegliere di rappresentare l’Ecuador: dall’esordio con la Tricolor a soli 19 anni ha giocato 24 partite complessive, scendendo in campo tra le altre nella Copa America 2024 e nelle recenti qualificazioni al Mondiale del 2026. Il comunicato della Cremonese si chiude con il seguente messaggio: “Benvenuto in grigiorosso, Jeremy!”.

