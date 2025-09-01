Tre appuntamenti da segnare in calendario organizzati dalla Lilt per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori.

Il 23 settembre a Cremona al centro commerciale i Navigli (in via Fiamme Gialle a Cremona) la Lilt di Cremona insieme ad “Acqua e Sapone” lanciano l’iniziativa “Acqua e Sapone si tinge di rosa”. Più precisamente nella giornata del 23 di settembre in aree contigue al negozio di Acqua e Sapone la Lilt di Cremona organizzerà un ambulatorio mobile per visite specialistiche senologiche, gratuite, con personale medico specializzato, mattina dalle 9 alle 13, e pomeriggio dalle 14 alle ore 18. In altre città, ad esempio a Milano, Bologna, Brescia, l’associazione organizza la stessa iniziativa, ,quindi si può contattare la sede di zona/provincia per maggiori informazioni.

Seconda data importante il 3 ottobre. La Rossetto Trade spa, società che opera nel settore della grande distribuzione, con ben 29 punti vendita in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, devolverà a Lilt Cremona l’importo del 1% del fatturato che sarà realizzato venerdì 3 ottobre, e non solo nel punto vendita di Cremona, ma in tutti i punti vendita della Rossetto Trade. Rossetto Trade Spa si è dichiarata molto sensibile ai temi di rilevanza sociale come la prevenzione oncologica, e in particolar modo a sostegno di tutte le attività di prevenzione che da oltre 20 anni la Lilt Cremona promuove ed effettua sul territorio.

Ultima iniziativa in programma, lanciata dalla Provincia di Cremona in collaborazione con il Ads Marathon Club Cremona, una camminata non competitiva per coniugare corretti stili di vita e solidarietà. Si intitola “Camminando un PO’” , in calendario il 12 di ottobre con partenza dalle Colonie Padane ore 9, una camminata non competitiva con ristoro, con percorsi di 4 o 8 o 16 km, il cui ricavato sarà devoluto alla nostra Lilt e all’associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Cremona.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail: camminandounpo@gmail.com.

L’iscrizione costa 5 euro, pagabili tramite bonifico bancario (Iban: IT47J05034114300000000003155), intestato a: ASD Matathon Cremona. Indicare la causale “Camminando un po’”, con nome, cognome e numero di telefono. Inviare quindi via mail la ricevuta. Per i gruppi, basterà indicare, nella causale, il nominativo del gruppo e inviare poi via mail, insieme alla ricevuta, anche l’elenco con i dati dei partecipanti.

Ci si può inoltre iscrivere in presenza nelle seguenti sedi:

• ASD Marathon – Colonie Padane: il mercoledì dalle 18 alle 19.

• Panizza Sport: in corso Campi, 64.

• Direttamente alle Colonie Padane il giorno dell’evento (sino alle ore 8.30).

