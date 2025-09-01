Bilancio positivo a due mesi dall’avvio della sperimentazione del servizio di videochiamata dell’Inps per quanto concerne la sede di Cremona, una delle sedi pilota del progetto che inaugura una nuova stagione di dialogo diretto e digitale con i cittadini. Il servizio di videochiamata permette di parlare “faccia a faccia” con un funzionario, previa prenotazione, senza spostarsi da casa.

“Alla pagina MyInps del sito istituzionale – spiega il direttore della sede di Cremona Francesco De Luca – è possibile selezionare il giorno della settimana specificamente ed esclusivamente dedicato a questa modalità di servizio che è il giovedì per Cremona e il mercoledì per Crema, scegliere uno slot orario fra quelli disponibili di 20 minuti fra le 8.30 e le 12.30 e indicare l’oggetto della richiesta. I dati di questi primi due mesi di sperimentazione ci dicono che sono in aumento le prenotazioni effettuate in videochiamata con diffusione di una notevole soddisfazione da parte degli utenti che sono una decina circa in ognuno dei giorni a questo dedicati. L’intento è quello di favorire quando più possibile la diffusione di questo servizio per gli indubbi vantaggi che ha per l’utenza e dal punto di vista operativo e organizzativo anche per l’Inps”.

Grazie a una piattaforma intuitiva, anche chi ha poca dimestichezza con il digitale potrà così interagire facilmente con un funzionario esperto, condividere documenti in tempo reale e ricevere risposte puntuali come se l’incontro avvenisse in presenza. In ogni caso, anche per i meno tecnologici, sul portale Inps, è disponibile un semplice tutorial che spiega come gestirne ogni aspetto e funzionalità.

