Ultime News

1 Set 2025 Arte e sicurezza: terminato
il murales sulla tangenziale
1 Set 2025 Palio di Isola Dovarese tra
prove generali e rivalità atavica
1 Set 2025 Prevenzione dei tumori
Tre appuntamenti con la Lilt
1 Set 2025 Scuole infanzia, inaugurato
nuovo anno scolastico
1 Set 2025 Segnaletica quartiere Po, Zanacchi:
"Previsti interventi di manutenzione"
Video Pillole

Tg Sport – 1/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cade l’Inter a San Siro con l’Udinese, super Lazio col Verona
– Vlahovic bomber della Juventus, pari tra Toro e Fiorentina
– In Olanda vince Piastri, doppio ritiro Ferrari
– Fontecchio trascina l’Italbasket, battuta anche la Bosnia
– La Barba al Palo – Vlahovic, una storia a lieto fine
mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...