Video Pillole
Tg Sport – 1/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cade l’Inter a San Siro con l’Udinese, super Lazio col Verona
– Vlahovic bomber della Juventus, pari tra Toro e Fiorentina
– In Olanda vince Piastri, doppio ritiro Ferrari
– Fontecchio trascina l’Italbasket, battuta anche la Bosnia
– La Barba al Palo – Vlahovic, una storia a lieto fine
mrv
