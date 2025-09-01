Tognetti di bronzo e azzurre d’oro ai Mondiali di pentathlon

KAUNAS (LITUANIA) (ITALPRESS) – Il pentathlon moderno azzurro torna sul podio mondiale grazie a Aurora Tognetti che, a Kaunas, in Lituania, ha conquistato la medaglia di bronzo. La ventiseienne romana del Centro Sportivo Carabinieri è stata protagonista di una splendida gara, chiusa alle spalle della quattordicenne egiziana Farida Khalil e dell’ungherese Blanka Guzi, in una Zalgirio Arena gremita con più di 4.000 persone a fare il tifo. “Il duro lavoro ripaga sempre, quando ci si mette con la testa e il cuore i risultati arrivano”, le parole dell’azzurra. E grazie alle prove in finale di Valentina Martinescu, undicesima, e Maria Beatrice Mercuri quindicesima, le azzurre si laureano campionesse del mondo a squadre.

(Fonte video: FIPM)