Domenica 7 settembre dalle ore 15 alle ore 19 la Fattoria didattica Maghenzani – Agrinido Piccoli Frutti (via Malcantone 16/d – Boschetto, Cremona) aprirà le porte per la nuova edizione di “Un sorriso per amico, un sorriso per Camilla” in ricordo di Camilla Vezzoni, bimba di 5 anni volata in cielo nel dicembre 2022 a Piadena Drizzona. Una bimba bellissima, dal sorriso dolce e felice, costretta, con i suoi cari, ad affrontare la prova ingiusta dell’operazione al cuore e della leucemia.

Tutte le famiglie, tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte a questo pomeriggio benefico, con ingresso senza prenotazione e contributo libero. L’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni Abe Brescia, Dal Naso al cuore Vip Cremona e le associazioni che hanno supportato e sostenuto Camilla e la sua famiglia durante la sua malattia.

Con il team della Fattoria Didattica tanti amici per donare sorrisi ed allegria a chi sarà presente. Ci sarà l’Associazione “Dal naso al Cuore ODV” è una delle 72 associazioni di volontariato coordinate dalla federazione “VIP ViviamoInPositivo Italia ODV”, nata nel 2003. L’Associazione VIP Cremona, costituitasi nel 2011, opera sul territorio cremonese. VIP è l’acronimo di Viviamo In Positivo che rappresenta la filosofia di vita dell’Associazione per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine. I soci sono volontari, clown di corsia che svolgono la propria attività di promozione del pensiero del Vivere In Positivo in strutture pubbliche e private, nonchè in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico. Attraverso la clownterapia e la pedagogia del circo sociale i volontari portano sollievo a chi vive un disagio donando a tutti sorrisi e buon umore. I volontari dal naso rosso coinvolgeranno adulti e bambini in ballade, giochi e balli di gruppo.

Presente anche La Fenice Cooperativa Onlus, una realtà che da anni si dedica con passione al benessere e all’integrazione sociale, con un’attenzione particolare alle persone vulnerabili. Lo scorso anno La Fenice ha donato un defibrillatore e organizzato il relativo corso BLSD all’Agrinido Piccoli Frutti, probabilmente il primo asilo nido a Cremona a dotarsi di un dispositivo DAE, a testimonianza dell’impegno costante della cooperativa nella cardioprotezione. Proprio in quest’ottica, La Fenice sarà presente con una dimostrazione pratica di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore. Il sogno della cooperativa è ambizioso ma concreto: rendere tutte le scuole cardioprotette, per costruire una comunità più sicura e consapevole.

Al Boschetto anche Claudia Scaravonati, attrice, docente di sostegno, protagonista di diversi spettacoli di compagnie italiane, ideatrice di progetti teatrali all’interno di scuole e centri per persone diversamente abili in diverse realtà del territorio cremonese e non solo. E’ anche autrice di laboratori espressivi per bambini ed adolescenti, regista dello spettacolo “Sogna nella Natura” scritto e diretto per il progetto “Ricercatori di meraviglie” per l’Agrinido Piccoli Frutti. Nel pomeriggio presenterà una messa in scena liberamente tratta dalla storia “Il ladro di sole”.

La merenda? Sarà fornita dalla Gelateria 24 Gusti, di Piazza IV novembre di Cremona, che produrrà una dolce merenda con uno dei prodotti dell’azienda agricola per rendere il pomeriggio ancora più ricco di piacere. Non mancheranno laboratori naturali e creativi per bambini ed adulti di tutte le età. E ancora: gli animali della Fattoria che saranno felici di ricevere carezze ed attenzioni da parte di tutti i partecipati. Non mancherà la vendita, sempre a raccolta benefica, di articoli personalizzati creati ogni anno in ricordo della giornata. Il pomeriggio è realizzato con il contributo di Coldiretti Cremona, sempre sostenitrice di azioni di agricoltura sociale e con il Patrocinio del Comune di Cremona.

