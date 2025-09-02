Il cuore di Cremona è gonfio di emozione in vista della Cena dei 500 che torna venerdì nella splendida cornice del campus di Santa Monica, sede dell’Università Cattolica a Cremona. Inizialmente la cena era stata annunciata nella location di Villa Calciati a Persico Dosimo, ma è stata spostata per questioni legate a permessi di capienza. La serata, che registra il tutto esaurito, è stata organizzata da Medea, ed è arrivata alla sua terza edizione, per sostenere i progetti dell’associazione a favore dei malati oncologici, del loro benessere fisico, psicologico e sociale e per il supporto dell’attività di ricerca clinica oncologica. serata, presentata da Andrea Marchesi, voce cremonese di Radio Deejay si aprirà con l’aperitivo alle 19. Per l’occasione sarà presentato anche il nuovo consiglio, con il presidente Maurizio Lanfranchi e saranno illustrati i prossimi progetti dell’associazione, finanziati anche con il ricavato della serata.

La cena sotto al chiostro sarà servita dal catering di Maurizio Ceresini con la collaborazione degli studenti e delle studentesse del corso di Ristorazione del Centro di formazione professionale Cr.Forma e dei ragazzi di Thisability. Immancabile, la sfilata di moda: donne e uomini che hanno vissuto storie di tumore saranno modelle e modelli per una sera.

Un messaggio di gioia e speranza: nonostante la malattia si può rinascere, tornare a vivere e sorridere. Tanti i negozi e le boutique di Cremona e del territorio che hanno deciso di collaborare a questa iniziativa, mettendo a disposizione i propri abiti per la sfilata. Il musicista Cristiano Paluan incanterà con le sue note al pianoforte. Durante la serata, spazio anche alle performance artistiche con la scuola di danza Teatrodanza di Cremona. L’accompagnamento musicale del pre e post cena sarà firmato dalla live band Alterego. I ragazzi del Tanta robba gestiranno il servizio bar nel post cena. Una sinergia tra associazioni e Musica, spettacolo, gusto e solidarietà. Di sicuro non mancheranno sorprese e magia. NTos

