CGIL Cremona, attraverso un comunicato stampa, fa sapere che “aderisce con convinzione alla campagna ‘Da ogni Fiume ad ogni Mare’, promossa a sostegno delle partenze della Global Sumud Flotilla. L’iniziativa chiama al coinvolgimento di ogni città in luoghi pubblici vicini a fiumi o laghi, dopo la grande partecipazione registrata a Genova per la partenza delle prime imbarcazioni italiane”.

“A Cremona – prosegue la nota stampa – l’appuntamento è giovedì 4 settembre, dalle ore 18 alle 19: ritrovo e partenza dal parcheggio di fronte alle Colonie Padane (via Del Sale), camminata sul Lungo Po Europa, breve sosta con possibili letture e interventi nella zona Anfiteatro e conclusione sotto il ponte sul Po”.

“Come organizzazione sindacale riteniamo urgente un cessate il fuoco e il pieno rispetto del diritto internazionale -. ha dichiarato Elena Curci, Segretaria Generale della CGIL Cremona – Chiediamo la restituzione del mare a Gaza e il diritto del popolo palestinese ad accedervi; il sostegno alle resistenze dei popoli indigeni nel mondo, in particolare a quella palestinese; al Governo italiano di cessare la vendita di armi a Israele e di attivare embargo e sanzioni coerenti con le indicazioni della Corte Internazionale di Giustizia”. “CGIL Cremona – conclude il comunicato – invita lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini a partecipare. La pace è un dovere che ci riguarda tutte e tutti”.

