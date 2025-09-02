La Cremonese ha concluso una sessione di calciomercato estiva ambiziosa e ben strutturata, culminata con l’acquisto di Jamie Vardy, attaccante inglese classe 1987, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026. La punta di diamante del mercato grigiorosso dopo 13 stagioni al Leicester City, dove ha segnato 200 gol in 500 partite, ha scelto di intraprendere una nuova avventura in Serie A con i grigiorossi.

Oltre a Vardy, la Cremonese ha rinforzato ogni reparto con innesti mirati a partire dai portieri: è arrivato in prestito dal Como Emil Audero, a parametro zero Marco Silvestri e a titolo definitivo dal Milan il giovane Lapo Nava. La difesa grigiorossa è stata rinforzata con il centrale Federico Baschirotto reduce tra tre salvezze consecutive in Serie A con il Lecce, dall’Empoli è stato acquistato Giuseppe Pezzella, in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio è arrivato Romano Floriani Mussolini, dopo una stagione da protagonista in B con la Juve Stabia.

Al suo primo gol nella massima serie italiana venerdì contro il Sassuolo Filippo Terracciano che è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan.

Nell’ultimo giorno di mercato il Ds grigiorosso Giacchetta ha rinforzato la retroguardia con Mikayil Faye in arrivo dal Rennes, e il centrocampo con il colpo Jeremy Sarmiento che si è unito ad Alberto Grassi arrivato in estate a titolo definitivo dall’Empoli, Warren Bondo in prestito secco dal Milan, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per Martín Payero dall’Udinese e Alessio Zerbin dal Napoli.

In attacco oltre alla stella del calcio Inglese Vardy, sono approdati in grigiorosso a titolo definitivo dal Torino Antonio Sanabria e in prestito dal Marsiglia Faris Moumbagna. Una rosa rinnovata da sedici nuovi innesti, il mercato della Cremonese si è però aperto con un ingaggio fondamentale per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza: l’allenatore Davide Nicola, tecnico esperto e noto per le sue imprese.

Eleonora Busi

