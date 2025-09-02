Grande folla di tifosi al campo Soldi di via Postumia per l’allenamento a porte aperte sostenuto dalla Cremonese. I grigiorossi hanno ripreso a lavorare dopo il successo da primato in classifica contro il Sassuolo. La società ha voluto cavalcare il momento di grande entusiasmo dando la possibilità ai sostenitori dei grigiorossi di vedere all’opera in allenamento la squadra di Nicola.

Ovviamente l’attenzione di tutti era su Vardy, che tra cori e applausi dei circa mille presenti, ha di fatto sostenuto il suo primo allenamento da giocatore della Cremonese. Grande entusiasmo da parte di tutti i tifosi presenti al campo Soldi, che hanno manifestato la loro gioia per le due vittorie finora ottenute e per la campagna acquisti chiusa con il botto Vardy.

Mauro Maffezzoni

