Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre, gli uomini di mister Nicola riprenderanno gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi al termine della partita Cremonese-Sassuolo. La sessione di lavoro è in programma alle ore 17 presso il Campo Sportivo “Soldi” e sarà aperta al pubblico.

Per tutti i tifosi ci sarà quindi la possibilità di vedere all’opera i grigiorossi, in un momento di grande entusiasmo, dettato dal primato in classifica e dagli ultimi colpi di calciomercato, su tutti ovviamente l’arrivo dell’attaccante inglese Vardy.

© Riproduzione riservata