2 Set 2025 Stalking nei confronti di una
commessa: arrestato uomo africano
2 Set 2025 Due persone del Carcere ristrutturano
le persiane della Casa dell'Accoglienza
2 Set 2025 Crolla albero in via Bissolati
Evacuati gli animali dell'ex gattile
2 Set 2025 Legge di Bilancio, Inas Cisl:
"Ecco le novità sulle pensioni"
2 Set 2025 Via Riglio, nuova area logistica
Grazie alla Zls, Katoen si allarga
Cremonese, allenamento
a porte aperte al "Soldi"

Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre, gli uomini di mister Nicola riprenderanno gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi al termine della partita Cremonese-Sassuolo. La sessione di lavoro è in programma alle ore 17 presso il Campo Sportivo “Soldi” e sarà aperta al pubblico.

Per tutti i tifosi ci sarà quindi la possibilità di vedere all’opera i grigiorossi, in un momento di grande entusiasmo, dettato dal primato in classifica e dagli ultimi colpi di calciomercato, su tutti ovviamente l’arrivo dell’attaccante inglese Vardy.

