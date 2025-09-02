Ultime News

2 Set 2025 Stalking nei confronti di una
commessa: arrestato uomo africano
2 Set 2025 Due persone del Carcere ristrutturano
le persiane della Casa dell'Accoglienza
2 Set 2025 Crolla albero in via Bissolati
Evacuati gli animali dell'ex gattile
2 Set 2025 Legge di Bilancio, Inas Cisl:
"Ecco le novità sulle pensioni"
2 Set 2025 Via Riglio, nuova area logistica
Grazie alla Zls, Katoen si allarga
Cronaca

Crolla albero in via Bissolati
Evacuati gli animali dell'ex gattile

Foto StudioB12
Fill-1

Un albero è crollato martedì mattina nell’area che ospita l’ex gattile, in via Bissolati a Cremona. La pianta si è adagiata sul muro di cinta, alla presenza di una volontaria. Gli animali sono stati fatti evacuare e messi momentaneamente in gabbie sotto a un tendone.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza la zona interna ma anche per gestire il traffico al di fuori.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...