Un albero è crollato martedì mattina nell’area che ospita l’ex gattile, in via Bissolati a Cremona. La pianta si è adagiata sul muro di cinta, alla presenza di una volontaria. Gli animali sono stati fatti evacuare e messi momentaneamente in gabbie sotto a un tendone.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza la zona interna ma anche per gestire il traffico al di fuori.

