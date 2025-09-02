In vista del cantiere sulla prossima Legge di bilancio, stando alla proposte avanzata dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega), c’è un gran dibattito sul tema delle pensioni. I lavoratori dipendenti che maturano determinati requisiti potranno infatti, su base volontaria, fare richiesta all’Inps di trasformare il trattamento di fine rapporto (Tfr) in una rendita mensile. ll “tesoretto” servirebbe per accedere prima alla pensione, a patto di soddisfare alcuni requisiti. “La previsione è quella di estendere questa possibilità anche a chi ha un sistema di calcolo misto, cioè a chi ha cominciato prima del 1996. Un limite però importante di questa novità è quello di dover raggiungere un importo soglia. Questo vuol dire di avere un importo di pensione, di raggiungere un importo di pensione di almeno 1700-1800 euro circa”, spiega Andrea Bosio del patronato Inas Cisl di Cremona.

Durigon ha anche sottolineato come la Lega intenda opporsi all’automatismo che, dal 2027, porterebbe l’età pensionabile a 67 anni e 3 mesi. Infine per il sottosegretario va garantito ai giovani un futuro previdenziale più solido, di qui l’idea dell’obbligatorietà dei fondi pensione per i giovani che entrano nel mondo del lavoro

SB

