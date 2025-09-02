La lista civica ‘Novità a Cremona” torna a parlare delle condizioni del Parco al Po: “Nonostante una nostra interrogazione a risposta verbale, depositata lo scorso 27 agosto, la situazione del Parco al Po resta incresciosa. Inguardabile. Tronchi e ramaglie lasciati a terra, erba marcita sotto i tronchi, nastri di cantiere caduti, piante in classe D ancora da abbattere e perfino alberi verdi danneggiati” dice Alessandro Portesani capogruppo della lista civica in Consiglio Comunale.

“Abbiamo chiesto al Sindaco chiarimenti sulla gestione dell’appalto affidato da AEM Cremona S.p.A.. nessun fatto reale e concreto”, spiega Portesani. “Ci sono due problemi gravi che restano sul tappetto. La tempistica. Una gara aggiudicata a inizio maggio con la motivazione dell’urgenza, ma con lavori al Parco Po avviati solo il 20 agosto. La gestione in loco. Violazioni palesi del capitolato speciale d’appalto, che vieta l’accumulo delle risulte sul posto e impone la pulizia immediata delle aree”.

“Per noi di Novità a Cremona, continua l’esponente della lista civica, si tratta di un doppio fallimento: nella programmazione e nel controllo dell’esecuzione. Il sindaco Andrea Virgilio, che rappresenta il socio unico Comune di Cremona in AEM e detiene la delega alle partecipate, non può più far finta di nulla: servono risposte chiare e soprattutto un intervento immediato”.

“Chiediamo, conclude il capogruppo di Novità a Cremona, che il Comune intervenga su AEM, affinché l’area del Parco Po sia finalmente ripulita e messa in sicurezza, e che siano garantite trasparenza e rispetto delle regole per gli appalti futuri”.

