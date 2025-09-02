La giunta è pronta per la riqualificazione dei giardini di Piazza Roma. Stamattina è stato presentato il progetto in pre giunta dall’assessore all’Ambiente Simona Pasquali: “Partiremo con un grande lotto, 1 milione e 400 mila euro, 1 milione dai fondi Tamoil e gli altri 400mila saranno fondi che la giunta metterà a disposizione del progetto, proprio perché è stato deciso che il milione dei fondi Tamoil doveva essere dedicato alle parti verdi, essenziali, naturalistiche, mentre la parte finanziata dal Comune, e cioè i 400 mila euro, serviranno a sistemare sia la parte impiantistica, le fognature piuttosto che la parte di illuminazione.

Ci sarà una rivisitazione e risistemazione delle essenze arboree che ci sono e poi arriveranno tantissimi fiori, quindi torneremo ad avere i giardini fioriti. L’agronomo ha pensato ad una fioritura che comunque ci possa accompagnare durante tutto l’anno”.

Tra le novità del progetto, anche la sistemazione delle due fontane spente ormai da anni.

“Altra cosa importante che abbiamo verificato – ha continuato l’assessore – è la riaccensione di entrambe le fontane, sia la grande fontana della aiuola centrale, ma anche la fontana delle Naiadi. Altra valutazione che abbiamo portato avanti, invece, sono i lavori sulle pavimentazioni, che hanno necessità di una sistemazione”.

Il resto dei fondi Tamoil sarà utilizzato anche per altre riqualificazioni, dopo la condivisione in commissione e in consiglio.

“Un milione di euro è destinato alle piantumazioni, e anche qui con gli agronomi valuteremo dove mettere le essenze. Il fine è quello di aumentare il numero delle piante.

Poi avremo circa 400 mila euro sul giardino di Piazza Castello, una parte infine verrà utilizzata per dare l’inizio alla Greenway, che è quella parte di alberature che dovranno stare vicino alla tangenziale per fare da barriera. Quello sarà il primo lotto”.

Silvia Galli

