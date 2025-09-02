L’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 è ormai dietro l’angolo per gli alunni delle elementari, medie e superiori e, tra i vari corridoi degli uffici scolastici regionali e provinciali, è lotta contro il tempo per concludere le pratiche e coprire i diversi posti ancora scoperti.

Novità arrivano dall’Ust di Regione Lombardia: dopo bandi di concorso, commissioni e riunioni tenutesi a Milano la scorsa settimana (che hanno visto tra i protagonisti il provveditore cremonese Imerio Chiappa) sono stati infatti nominati alcuni nuovi DSGA delle scuole in provincia di Cremona.

Sigla di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, i DSGA sono in stretta sintesi i “manager” degli istituti; una figura quindi fondamentale che durante l’anno affianca nel disbrigo delle varie pratiche il Dirigente Scolastico.

Tornando alle nomine, ad aver scelto la provincia di Cremona sono state 13 persone (10 con entrata in ruolo e tempo indeterminato, 3 invece con incarico di un anno) su un totale di 17 posti liberi. A rimanere scoperti, almeno per il momento, sono quindi 4 istituti.

Nello specifico, i nominati sono:

Renato Baudinelli, Istituto Comprensivo “Diotti” di Casalmaggiore;

Istituto Comprensivo “Diotti” di Casalmaggiore; Fabiola Ginardi, IC di Pizzighettone e San Bassano;

IC di Pizzighettone e San Bassano; Rossella Russo , IC “ Marconi “ a Casalmaggiore;

, IC Marconi a Casalmaggiore; Rossetta Pergola , IC “Pergola” di Rivolta d’Adda;

, IC “Pergola” di Rivolta d’Adda; Gianfranco Geroldi , IC Cremona3 ;

, IC ; Andrea de Rosa , IC Cremona4 ;

, IC ; Elena Carniti , IC Crema2;

, IC Crema2; Antonella Sacchini , Istituto “Romani” a Casalmaggiore;

, Istituto “Romani” a Casalmaggiore; Rossella d’Alessio , Istituto “ Stanga ” di Cremona;

, Istituto “ ” di Cremona; Giuseppe Petralito , IC “Bertesi” di Soresina;

, IC “Bertesi” di Soresina; Salvatore Barone ; IC “Ferrari” a Castelverde;

; IC “Ferrari” a Castelverde; Paola Basco , IC “Primo Levi” di Sergnano;

, IC “Primo Levi” di Sergnano; Giuseppe Bagarozza, IC “Fescolo” di Vescovato.

A rimanere senza Dsga saranno invece l’Istituto Comprensivo di Soncino, quello di Gussola, il Liceo delle Scienze Umane Anguissola di Cremona e l’Istituto Torriani sempre in città.

Sempre a proposito di assegnazioni, seppur in altri settori, dati arrivano per quanto riguarda il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario).

Secondo quanto comunicato dal Provveditorato della Provincia di Cremona, i collaboratori scolastici freschi di assunzione quest’anno sono stati 57, a cui si aggiungono 111 posti in supplenza già assegnati e 92 ancora da assegnare.

Numeri relativamente inferiori per gli assistenti amministrativi: in questo caso, le assunzioni sono state 14, a cui fanno seguito 77 posti in supplenza (46 già assegnati, 31 ancora da assegnare).

Gli assistenti tecnici che hanno preso posto fisso nelle scuole cremonesi sono invece 6, “accompagnati” da 38 posti in supplenza (di questi, 22 già assegnati).

3 poi i cuochi che entreranno in supplenza negli istituti della provincia; 5 invece gli operatori delle aziende agrarie.

Attesa infine per i primi giorni di settembre, quando dovrebbe entrare nel merito della discussione una delle tematiche più calde e sentite: quella degli insegnanti (e delle cattedre oggi scoperte).

