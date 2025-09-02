La Polizia di Stato di Cremona, nella mattinata di lunedì, ha arrestato un uomo responsabile del reato di atti persecutori.

Alle ore 12 circa, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione, da una dipendente di un punto vendita “Coop”, che riferiva di essere molestata verbalmente da un uomo di etnia africana. L’uomo era solito sostare all’ingresso dell’esercizio e al momento della chiamata era ancora presente in loco, continuando ad avere un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. L’operatore della Centrale Operativa ha sentito forti urla di voce maschile, ed è restato in costante contatto telefonico con la richiedente. Poi l’invio immediato delle Squadre Volanti sul posto.

Le Volanti sono arrivate prontamente nei pressi dell’ingresso dell’esercizio commerciale e hanno riconosciuto immediatamente il molestatore, soggetto noto per diversi interventi di polizia, che inveiva verbalmente e con fare minaccioso nei confronti della donna.

La donna, visibilmente scossa, ha riferito agli operatori che già da diversi mesi veniva sistematicamente molestata e importunata ed in alcune occasioni anche inseguita dall’uomo. Durante il racconto la donna era molto agitata e preoccupata e per questo è stata invitata presso gli Uffici della Questura al fine di comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.

In sede di denuncia la commessa ha raccontato un vortice di emozioni che avevano travolto la sua vita tranquilla e serena, sconvolta dagli atteggiamenti vessatori e le pregresse condotte di molestia. Le molestie erano iniziate dalla primavera di quest’anno e culminate nella mattinata del 1 settembre. E temeva anche possibili ripercussioni da parte dell’uomo.

Alla luce della grave situazione, considerato che non si trattava solamente di un episodio isolato di molestie da parte dell’uomo, ma di gravi condotte di stalking, che perduravano da mesi, l’uomo è stato arresto ed è stato condotto in carcere.

