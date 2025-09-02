Cremona si prepara a salutare l’estate con uno degli appuntamenti più amati da cittadini e visitatori: “Lo Sbaracco”, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 (con rinvio al 13 e 14 in caso di maltempo).

L’iniziativa, organizzata dalle Botteghe del Centro e Confcommercio Provincia di Cremona, in collaborazione con il Comune di Cremona e il Distretto Urbano del Commercio (DUC), rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi cittadini.

“Lo Sbaracco” offre un’occasione imperdibile per vivere un weekend all’insegna del divertimento e dello shopping conveniente. Durante l’evento, le vie del centro si trasformeranno in un vivace mercato a cielo aperto: i commercianti avranno la possibilità di esporre i loro prodotti anche all’esterno dei negozi, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che animerà il cuore di Cremona.

Sarà un weekend in cui le vetrine si estendono oltre le loro tradizionali barriere, portando direttamente in strada le migliori occasioni dell’estate. L’edizione 2025 promette di essere ancora più ricca di sorprese e novità, con la partecipazione di oltre 30 negozi e numerose attività del centro che offriranno ai visitatori non solo prodotti a prezzi scontati, ma anche un’occasione per riscoprire il piacere di vivere il centro storico della città.

Evento collaterale sarà, anche per questa edizione, Vinile Totale. Ideato da Diego Sossi e Davide Monteverdi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Vinylistic, l’evento nasce con l’intento di promuovere e diffondere la cultura della musica in vinile in città, attraverso dj set e performance sonore distribuite nei locali del centro storico di Cremona all’ora dell’aperitivo. Alcuni dei locali coinvolti regaleranno momenti musicali già dall’aperitivo di Venerdì 5 settembre.

“Lo Sbaracco è ormai una tradizione che accompagna Cremona al rientro dalle vacanze estive, trasformando il centro in un grande palcoscenico di colori, occasioni e socialità” – commenta Eugenio Marchesi, presidente di Botteghe del Centro – Confcommercio Provincia di Cremona. “La forza di questo evento sta nella coralità: coinvolge tante attività diverse, dalle botteghe ai pubblici esercizi, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di vivere il cuore della città in un’atmosfera vivace e accogliente. È un segno concreto di come il commercio sappia essere non solo motore economico, ma anche strumento di aggregazione e identità per la comunità

