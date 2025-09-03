Gennaro Auricchio S.p.A. e Gruppo GranTerre, tramite la controllata Caseifici Granterre S.p.A., hanno siglato un accordo che prevede l’ingresso al 40% del Gruppo modenese nelle quote della Società spagnola Hispano Italiana de Charcuteria, con Auricchio al 60%. Alla guida di Hispano, rinomato importatore e distributore delle eccellenze alimentari made in Italy in Spagna, è stato designato Costantino Petroccia, già responsabile commerciale nel mercato iberico per il Gruppo GranTerre.

L’alleanza strategica mira a consolidare e sviluppare la distribuzione locale dei grandi prodotti della tradizione italiana offerti dai due gruppi: rafforzare la presenza sul mercato spagnolo dei formaggi Auricchio e dei salumi e formaggi stagionati GranTerre, a partire dall’apprezzatissimo Parmigiano Reggiano Parmareggio. Grazie all’Accordo, alla cui base ci sono visione imprenditoriale e valori di eccellenza qualitativa condivisi, si potrà rafforzare ulteriormente il posizionamento di due Aziende intrinsecamente legate da una cultura imprenditoriale volta ad affermare i valori del Made in Italy nel mondo.

Auricchio da quasi 150 anni è un fedele interprete e custode della tradizione casearia artigianale italiana, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. L’impresa affonda le radici in terra campana, origine dello storico provolone, di cui ancora oggi è il principale produttore mondiale, reso unico dalla mano di esperti casari che lo modellano con le stesse procedure rimaste immutate fin dalle origini. La medesima cura per l’artigianalità e l’attenzione assoluta alla qualità caratterizzano anche la produzione degli altri grandi formaggi della tradizione italiana, dal Gorgonzola al Pecorino Romano al Taleggio. Una gamma completata anche da mozzarelle e formaggi freschi tutti prodotti nei 9 stabilimenti Auricchio presenti in Italia.

GranTerre è portatore di una storia di produzioni ed eccellenze gastronomiche iniziata nella prima metà del secolo scorso, fino a diventare leader nel settore delle eccellenze dei salumi e dei formaggi stagionati, burro e piatti pronti, con 11 DOP e 6 IGP nel suo paniere e un fatturato di 1,7 miliardi di euro, di cui 506 milioni all’estero. Il Gruppo è titolare dei Top brand Parmareggio e Parmacotto e di marche quali Casa Modena, Senfter, Agriform, Alcisa, Teneroni, Gran Tenerone, Liberamente e altre, oltre al company name e brand federatore GranTerre. Il Gruppo mantiene il presidio dei principali mercati esteri tramite le sue filiali commerciali e distributrici in Germania, Francia, Austria e Stati Uniti. Con Hispano Italiana potrà ora gestire direttamente la distribuzione dei propri prodotti anche in Spagna. Petroccia avrà mandato di consolidare il ruolo di Hispano Italiana come ambasciatrice di alcune delle migliori eccellenze italiane nel mondo alimentare, attraverso un approccio multicanale, dinamico e vicino alle persone. Dovrà rafforzare la presenza dei prodotti che fanno capo ai due gruppi, nel pieno rispetto della loro identità e tradizione, delineando un percorso di sviluppo e di crescita. L’operazione rappresenta una grande opportunità, in virtù della forte complementarità e delle numerose opportunità congiunte di sviluppo nell’ambito della distribuzione. I marchi rappresentati da Hispano Italiana sono storia, territorio, cultura gastronomica. L’obiettivo sarà farli parlare il linguaggio del consumatore spagnolo, con autenticità e profondità, replicando il percorso virtuoso già tracciato in Italia e in altri mercati esteri.

Alberto Auricchio, Amministratore del Gruppo Auricchio, ha dichiarato: “Da sempre penso che ci siano forti affinità culturali e valoriali tra noi e il Gruppo GranTerre, nel modo di fare impresa e nella dedizione alla qualità e contestualmente all’innovazione, in un contesto così tradizionale e artigianale come quello in cui entrambi operiamo. Vediamo importanti opportunità di sviluppo di lungo termine. Penso che insieme sapremo rispondere al meglio ad un mercato, quello spagnolo, che vede in aziende come le nostre, una concreta offerta di prodotti unici e distintivi. Questa operazione sarà stimolante per tutti noi: sapremo far fronte alle sempre maggiori richieste di un mercato in continua evoluzione.”

Maurizio Moscatelli, Amministratore Delegato Gruppo GranTerre, ha dichiarato: “La partnership spagnola con Auricchio, marchio storico e famiglia sinonimo di valori e qualità da generazioni, rappresenta per il nostro Gruppo un passo significativo per lo sviluppo sul mercato iberico, che mostra un crescente interesse per i prodotti agroalimentari italiani di eccellenza. La nostra crescita in Italia e sui mercati esteri prosegue rapida e ora, grazie a Hispano Italiana, riteniamo di poter imprimere un’accelerazione anche in Spagna, potendo GranTerre presentarsi direttamente ai clienti spagnoli come il principale riferimento per i formaggi duri DOP e i salumi d’eccellenza italiani”.

Costantino Petroccia, Direttore Generale Hispano Italiana de Charcuteria, ha dichiarato: “Assumere la guida di Hispano Italiana rappresenta per me un grande onore e, allo stesso tempo, un’emozione profonda. Inizio questo nuovo percorso con gratitudine verso la famiglia Auricchio e il gruppo GranTerre, e con grande entusiasmo per la storia e i valori che questa azienda rappresenta. In un mercato sempre più affollato, competitivo e complesso, dove convivono realtà con radici storiche e posizionamenti consolidati, credo fermamente che la nostra forza stia nella capacità di unire tradizione e innovazione, passione e visione. Voglio puntare al cuore della nostra azienda: le persone. Rafforzare il team commerciale e marketing, costruire relazioni solide, ascoltare meglio il mercato ed essere protagonisti di una nuova fase di crescita condivisa.”

