Commemorazione dell'8 settembre:
gli appuntamenti del Comune
Lunedì 8 settembre, in occasione dell’82° anniversario della proclamazione dell’Armistizio e dell’inizio della Resistenza, alle ore 10:30, al Civico Cimitero, si terrà un momento di preghiera e di riflessione presso il Monumento ai Caduti. In rappresentanza del Comune interverrà il presidente del Consiglio comunale Luciano Pizzetti.
A seguire, alle ore 11:30, nel Cortile Federico II di Palazzo Comunale, sarà deposta una corona di alloro alla lapide che ricorda i Caduti della Resistenza ed i Martiri di Cefalonia con gli interventi di Gian Carlo Corada, in rappresentanza delle Associazioni Partigiane, e del sindaco Andrea Virgilio.
Le iniziative sono promosse dal Comune di Cremona, dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Comitato Provinciale), dall’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (Sezione di Cremona) e dall’Associazione Nazionale Divisione Acqui (Sezione di Cremona).