I prestigiosi Cremona Musica Awards celebrano anche quest’anno le personalità e le istituzioni che hanno raggiunto l’eccellenza nel mondo musicale. Assegnati durante l’annuale Cremona Musica International Exhibitions and Festival, in programma dal 26 al 28 settembre 2025, i premi rappresentano uno dei momenti più attesi della manifestazione. La diffusione della grande musica e i valori legati alla tradizione, sono come sempre il timone per il comitato scientifico e il management di Cremona Musica per la selezione di chi si è distinto in questo ultimo anno tra i protagonisti della musica internazionale.

Suddivisi in categorie, composizione, esecuzione, progetti, comunicazione e, dal 2018, la liuteria chitarristica. i riconoscimenti vengono consegnati nel corso della fiera direttamente dal Presidente di CremonaFiere, simbolo del legame tra la città che rappresenta l’eccellenza musicale italiana nel mondo e la manifestazione.

Ad aggiudicarsi il premio “Performance Archi”, per la sua tecnica impeccabile e l’impegno umanitario, è la celebre violinista giapponese Midori Goto, mentre Francesco Filidei, compositore pisano di fama internazionale, viene premiato per l’innovazione della sua opera. L’ Accademia Pianistica di Imola – Franco Scala, si aggiudica invece il premio “Progetto”, per il suo ruolo cruciale nella formazione dei giovani talenti. A Bruno Canino, grande pianista e compositore napoletano, va il riconoscimento “Una vita per il pianoforte”, per la sua influenza e la sua instancabile attività. Per la categoria Fisarmonica a trionfare è Elio Bertolini, direttore del Museo Impronte dei grandi fisarmonicisti, per il suo impegno nella conservazione della cultura dello strumento. Infine, il premio per la Chitarra è stato conferito a Valeria Torregrossa.

Nota importante nella melodia della manifestazione, come ogni anno è rappresentata dai premi stessi che, per l’edizione 2025 degli Awards, diventano opere d’arte uniche per mano dell’artista M’horò, in collaborazione con Lusardi Antique Modern & Contemporary Art. Si tratta di sculture realizzate in alluminio e rame che, attraverso fini cesellature, trasformano il rifiuto industriale in un’espressione di armonia e contemplazione, unendo il genio scultoreo all’eleganza degli strumenti musicali. La critica specializzata e le gallerie riservano da tempo grande attenzione a questo scultore dalla forte dimensione ecologista.

Con oltre 400 espositori provenienti da 35 Paesi, Cremona Musica International Exhibitions and Festival si conferma un evento in cui tradizione e innovazione si fondono, dando vita alla fiera della musica più importante in Italia e nel mondo.

