Torna con l’11a edizione si terrà a Cremona Il Festival della Mostarda, dal 3 ottobre 16 novembre 2025. Quest’anno, oltre ai produttori cremonesi, l’evento coinvolgerà anche quelli di Mantova e Pavia in un ricco calendario di appuntamenti.

Anche l’edizione 2025 del Festival della Mostarda si proporrà sia come evento diffuso con degustazioni organizzate dai produttori, dai ristoratori e dai commercianti, per valorizzare uno dei prodotti più caratteristici del territorio cremonese, sia come evento digitale con interviste, ricette e curiosità sulla Mostarda e sugli abbinamenti, per celebrare un prodotto antico della cucina lombarda rivisitato in chiave moderna attraverso un ricco calendario di degustazioni, show-cooking e cultura.

Quest’anno, l’evento si sviluppa sotto l’egida della nuova Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia che unisce i tre territori e vede ancora una volta confermata la collaborazione con la Strada del Gusto Cremonese e con il Comune di Cremona, con il patrocinio del Touring Club – Club di territorio di Cremona e della delegazione di Cremona dell’Accademia Italiana della Cucina.

Il Festival della Mostarda tornerà nello spazio fisico: verrà infatti organizzato “Il Villaggio della Mostarda”, in Piazza Roma, a Cremona, in occasione della Festa del Salame, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025, e in occasione della Festa del Torrone, in programma dall’ 8 al 16 novembre 2025, sempre a Cremona, sarà possibile acquistare numerose varianti di Mostarda proposte da produttori locali, mentre una selezione di ristoratori del territorio proporrà degustazioni e abbinamenti unici per tutta la durata del Festival.

Tra le novità dell’edizione 2025, il ritorno dei produttori mantovani e pavesi, oltre a quelli cremonesi, e l’esordio delle proposte dei ristoratori dei tre territori che vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta gastronomica del Festival.

Il programma è in fase di definizione e condivideremo presto dettagli e aggiornamenti sulle iniziative previste.

© Riproduzione riservata