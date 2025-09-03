È già disponibile il nuovo catalogo “La Salute a Scuola: progettare in rete 2025/2026” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ai Centri di Formazione Professionale e ai Servizi Educativi per l’Infanzia delle province di Cremona e Mantova, realizzato, come ogni anno, da ATS Val Padana per favorire e sostenere stili di vita salutari e contrastare le disuguaglianze di salute.

Il catalogo – in linea con l’Intesa sottoscritta tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia “La Scuola lombarda che Promuove Salute” – è frutto della collaborazione con le ASST di Crema, Cremona e Mantova, con gli Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia – Ambiti territoriali di Cremona e Mantova, con le Scuole Capofila delle Reti Provinciali delle Scuole che Promuovono Salute, con alcune realtà significative del Terzo Settore e con i Consultori Familiari Accreditati interessati.

ATS Val Padana continua, infatti, a sostenere la scuola e la diffusione di stili di vita salutari, promuovendo l’adesione ai Programmi Regionali basati sul potenziamento delle abilità di vita (life skills), quale azione educativa efficace per la prevenzione dei comportamenti a rischio e a supporto dell’apprendimento permanente. Attraverso il Catalogo si valorizzano i Programmi Life Skills Training Lombardia (LST), Unplugged, Peer Education e da quest’anno il Programma “Tra Pari”, tutte progettualità che favoriscono il protagonismo dei giovani studenti. I Peer Educator, oltre ad essere portatori di messaggi di salute, rappresentano una preziosa risorsa per la scuola.

Tra le iniziative introdotte per il nuovo anno scolastico, si segnala il progetto “Scuola in Movimento!”, pensato per sostenere l’attività fisica e sportiva come strumento fondamentale per la prevenzione del sovrappeso e l’obesità giovanile, per contrastare la sedentarietà e il contrasto al disagio giovanile, oltre che per promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale degli studenti. A supporto di questo progetto, viene proposto il programma Piedibus, valida buona pratica utile anche per sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza della mobilità sostenibile, dell’ambiente e della qualità di vita.

Anche quest’anno si intende supportare gli Istituti Scolastici nella promozione di “Policy” orientate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze, del bullismo e del cyberbullismo nonché di altre forme di disagio giovanile, oltre che a temi di fondamentale importanza quali la riduzione dello spreco alimentare, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente.

Il Catalogo, inoltre, propone i progetti “La mia Vita in Te”, rivolto alle scuole del territorio mantovano e “La Donazione di Organi, Tessuti, Sangue e Cellule Staminali Emopoietiche” per le scuole del territorio cremasco e cremonese, per sensibilizzare la comunità scolastica sul tema della donazione.

In linea poi con la Delibera regionale del 3 giugno scorso che ha approvato il nuovo “Protocollo quadro d’Intesa tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la somministrazione di farmaci e/o gestione di dispositivi medici a scuola”, si segnala che è già disponibile sul Catalogo la pagina dedicata che riporta i contatti di riferimento delle singole ASST per la somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico e per ogni esigenza di carattere formativo. La novità, infatti, per quest’anno è il passaggio di competenza della modalità organizzativa da ATS alle ASST, che diventano pertanto il riferimento diretto per i Dirigenti Scolastici, pediatri e famiglie.

“Nello scorso anno scolastico, attraverso il nostro Catalogo, sono stati offerti e realizzati nelle scuole delle province di Cremona e Mantova ben 616 progetti (per l’anno scolastico precedente erano stati 538) che hanno coinvolto 2.582 docenti di cui 1.253 nella provincia di Mantova e 1.329 nella provincia di Cremona, e raggiunto 32.421 studenti, di cui 14.574 a Mantova e 17.847 Cremona (l’anno precedente erano stati raggiunti 22.707 studenti) ossia circa il 32% della popolazione studentesca (rispetto al 26% dell’anno precedente). – racconta Laura Rubagotti, Responsabile della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali. Questi numeri, davvero importanti e che mostrano un significativo incremento di adesione ai progetti che vengono proposti, ci spingono a migliorare ed ampliare le proposte formative, sempre più orientate ai reali bisogni di salute dei ragazzi. Questo successo è reso possibile grazie alla grande collaborazione offerta dai Dirigenti Scolastici, dai Docenti, dal personale del Terzo Settore interessato, dei Consultori Privati Accreditati, ai quali va il nostro ringraziamento, ma anche dalla professionalità, competenza e lavoro di squadra di tutti gli operatori dell’ATS, delle ASST di Crema, Cremona e Mantova. Con questo nuovo anno scolastico – conclude Rubagotti – il lavoro proseguirà nel solco di un continuo miglioramento a beneficio della salute scolastica e della salute pubblica”.

Il catalogo “La Salute a Scuola: progettare in Rete 2025/2026”, in formato digitale, offre la possibilità di collegarsi direttamente ai link e documenti di approfondimento, compilando le apposite schede di adesione nella versione PDF editabile o stampabile cartacea.

© Riproduzione riservata