Domenica torna a Cremona la terza tappa della manifestazione “Le Strade del Gusto, della Bellezza e del Gioco”, inserita nel Bando del Comune di Cremona “Le 4 Stagioni di Cremona 2025’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici, l’artigianato, la musica e il gioco come strumenti di socializzazione e di promozione culturale e turistica del territorio.

Per un’intera giornata Piazza Stradivari diventerà il cuore pulsante della città, accogliendo visitatori, famiglie e turisti in un’atmosfera vivace e coinvolgente.

L’evento nasce con l’intento di promuovere i prodotti enogastronomici locali e italiani di dare visibilità al lavoro degli artigiani e degli artisti, e di offrire spazi di intrattenimento e socialità per tutte le età. L’evento non è solo l’occasione per fare acquisti di qualità per gustare prodotti tipici, ma anche per visitare la bellissima città di Cremona tra le sue strade ricche di arte, storia e musica, i visitatori potranno immergersi nella cultura locale e godere della sua atmosfera unica. Il programma prevede:

• Le Strade del Gusto: degustazioni e vendita di prodotti tipici italiani e specialità locali.

• Le Strade della Bellezza: esposizione e vendita di manufatti artigianali, opere dell’ingegno e creazioni artistiche.

• Le Strade del Gioco: un laboratorio di disegno condotto dalla rinomata artista Maria Rosa Mosca, i cui lavori saranno inviati all’associazione internazionale “Heart of Gaza” (https://www.facebook.com/groups/687022492812109/user/61575186534275/bambini palestinesi; un laboratorio di barchette di carta da costruire e colorare, per stimolare manualità e creatività in un’attività semplice e divertente.

• Le Strade della Musica: musica di strada

“Le Strade del Gusto, della Bellezza e del Gioco ”si conferma come un appuntamento che va oltre il tradizionale mercatino. È unìoccasione di festa che intreccia cultura, tradizione, creatività e solidarietà, offrendo a cittadini e turisti un’opportunità unica per vivere Cremona e le sue eccellenze in un contesto di condivisione e incontro.

