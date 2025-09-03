Resta in carcere il 36enne nigeriano arrestato lunedì dalla polizia per atti persecutori nei confronti di una dipendente del supermercato Coop di via Del Sale. Oggi il presunto molestatore, assistito dall’avvocato Gianluca Monti, è stato interrogato dal giudice che ha deciso di mantenere la misura della custodia cautelare in carcere.

L’uomo, che è privo di permesso di soggiorno, ha negato le molestie alla donna e ha giustificato la sua presenza fuori dal supermercato dicendo di essere lì per aiutare i clienti che escono con la spesa e che devono riporre il carrello. Il 36enne, che dorme in alloggi di fortuna o da conoscenti, è privo di un’abitazione stabile e avrebbe problemi di natura psichica.

Alla polizia, la commessa presa di mira ha raccontato di essere stata sistematicamente molestata verbalmente, importunata e anche seguita dal nigeriano, che lunedì nei suoi confronti ha assunto atteggiamenti minacciosi e aggressivi, tanto che la vittima ha allertato gli agenti della Questura.

Atteggiamenti vessatori che dal racconto della donna erano cominciati dalla primavera di quest’anno e culminate nella mattinata del primo settembre.

