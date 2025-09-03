All’età di 51 anni, è morta Anna Merli, illustratrice e fumettista cremonese. Artista di fama internazionale è nota soprattutto per il suo lavoro su W.I.T.C.H., testata di Walt Disney Italia nata nel 2001 con protagoniste cinque giovani streghe famosissime tra i più piccoli e diventato poi un famoso cartone animato. Nata a Cremona nel 1974, Anna Merli si diplomò all’Accademia Disney di Milano da cui partì una prolifica collaborazione.

Contemporaneamente collaborò anche con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” della città del Torrazzo, per il quale realizzò alcune copertine per la rivista Schizzo e fumetti come La strega – trasposizione a fumetti dell’omonimo racconto scritto da Mario Lodi – e Rose, una storia a matita e acquerello dall’atmosfera ottocentesca.

Proprio il Centro Fumetto Andrea Pazienza ha reso omaggio alla scomparsa dell’artista: “Siamo tutti profondamente addolorati per la scomparsa della nostra Anna Merli. Non è stata solo una nostra concittadina ma una straordinaria collaboratrice e amica che abbiamo avuto l’onore e il piacere di valorizzare all’inizio della sua carriera e di coinvolgere in tanti progetti e iniziative. Per il fumetto italiano Anna è stata una grande professionista di livello internazionale e proviamo tanto rammarico pensando che il suo talento non potrà più esprimersi. Abbiamo improvvisato uno scaffale all’ingresso del Cfapaz con alcune delle sue pubblicazioni. Ma intendiamo ricordarla adeguatamente. Un abbraccio alla sua famiglia e a chi l’ha stimata e voluto bene”.

