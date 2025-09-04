E’ morto Giorgio Armani: aveva 91 anni. A confermarlo è stato il comunicato del suo gruppo: “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni”.

La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata.

Armani aveva stanziato due borse di studio, del valore di 4mila e ottocento euro ciascuna, destinate ai migliori studenti di Global Business Management, il corso di laurea magistrale internazionale della facoltà di Economia e Giurisprudenza nella Sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica.

La decisione dello stilista era giunta dopo aver ricevuto, l’11 maggio 2023, la laurea honoris causa dall’Ateneo.

© Riproduzione riservata