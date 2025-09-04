Lavori di sgombero in corso nell’ex sede del Politecnico di Milano sede di Cremona di via Sesto.

Il 15 settembre la struttura – che ha ospitato gli studenti di ingegneria – passerà nelle mani del Demanio dato che ormai è già attiva la nuova sede del Politecnico di via Massarotti, nell’ex Caserma Manfredini.

Una nuova sede per il Poli, un nuovo importantissimo tassello per la Cremona universitaria; in via Sesto si stanno smaltendo computer, stampanti e schermi: al lavoro una ditta apposita perché “sono davvero moltissimi e non possono andare in discarica” ci dice Carlo Luigi Savi, responsabile gestionale della sede cremonese del Politecnico di Milano. Ma si da anche una nuova vita agli arredi scolastici (a quelli in buone condizioni): finiranno infatti gratuitamente presso alcune associazioni del territorio che ne hanno fatto richiesta.

Anche la biblioteca del centro di documentazione ambientale, che era la sede di via Sesto, è stata smantellata, con il Comune di Cremona al lavoro per trasferire i libri di sua proprietà.

In via Sesto sorgeranno i nuovi uffici della Questura di Cremona e della Polizia Stradale.

