Proseguono a ritmo serrato gli allestimenti degli spazi nell’ex caserma Manfredini, oggi nuovo Campus “Città di Cremona” del Politecnico di Milano.

Si sta ultimando l’edificio 4 che ospita le aule, completate con gli arredi e la parte audio-video con proiettori e telecamere per seguire le lezioni da remoto. Anche il cablaggio è in corso.

“In fase di ultimazione anche l’aula magna”, ha spiegato il responsabile gestionale del Polo Territoriale di Cremona Carlo Luigi Savi, “è stato montato il led-wall gigante che funziona perfettamente. La biblioteca è in fase di trasferimento, e in fase avanzata di allestimento anche il laboratorio Rozzi della bioenergia dove stanno ultimando proprio la parte più tecnica degli impianti, quella relativa ai gas e alle attrezzature sofisticate”.

Sul fronte degli alloggi nello studentato, è aperto il bando per il diritto allo studio con 143 posti letto disponibili per gli studenti fuori sede. Ci sono state circa un’ottantina di richieste di informazioni per poter alloggiare nella foresteria che ospita stanze singole, stanze doppie su un piano o su due piani.

Tutte le sistemazioni hanno il bagno interno che è già stato montato e nei prossimi giorni saranno arredate. Anche gli studenti che non rientrano nel diritto allo studio possono richiedere l’alloggio a tariffa piena.

“Da fine agosto dobbiamo riuscire ad aprire il polo nuovo – ha aggiunto Savi – anche perché abbiamo avuto un numero notevole di richieste per la foresteria e i ragazzi devono entrare a fine agosto.

Quindi è una ragione in più per accelerare il più possibile. Al Campus ci sono diversi colleghi di Milano perché la maggior parte dei lavori vengono gestiti dagli uffici centrali. Anche loro sono in piena attività per il nostro nuovo polo”.

