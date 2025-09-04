Ultime News

4 Set 2025 Jamie Vardy, la presentazione
ufficiale in diretta su CR1
4 Set 2025 Ancorotti: "Giorgio Armani
simbolo del Made in Italy"
4 Set 2025 Lungo Po Europa, in centinaia per
la manifestazione pro Gaza
4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
Fede, Brosio “Da Mediaset silenzio assordante”

MILANO(ITALPRESS) – “Dopo che Emilio ha sbagliato, è caduto, ha pagato, È stato condannato, è finito in una RSA, questa sembrava una buona opportunità per mettere una pietra sopra e riscoprire le radici di come è partita questa azienda. Da Mediaset silenzio assordante, come se non si volesse ricordare quello che ha fatto Emilio”. Così Paolo Brosio, al termine dei funerali di Emilio Fede tenutosi a Segrate nel milanese, in merito allo scarso risalto dato allo storico direttore del Tg4 da Mediaset.

