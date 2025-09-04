Ultime News

Poste, da Antitrust via libera senza condizioni ad acquisizione del 15% di Tim

(Adnkronos) – Via libera senza condizioni da parte dell’Agcm all’acquisizione del 15% di Tim da parte di Poste. Lo comunica Poste in una nota. ”In relazione all’acquisizione del 15% delle azioni ordinarie di Tim, comunicata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 21 maggio 2025, all’esito della quale Poste Italiane detiene il 24,81% delle azioni ordinarie di Tim, la società comunica che, nella seduta del 3 settembre 2025, l’Agcm ha deliberato di approvare senza condizioni l’operazione e, dunque, di non procedere all’avvio dell’istruttoria, in quanto essa non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”, si legge nella nota.  

