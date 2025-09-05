Ultime News

5 Set 2025 Pittura, scultura e fotografia:
Erminio Tarsini in mostra a Capri
5 Set 2025 Museo Diocesano: omaggio
al pittore Altobello Melone
5 Set 2025 Rinnovo flotta autobus,
investimento di 4,5 milioni
5 Set 2025 Gaza, alla manifestazione
di Bozzolo raccolti 7mila euro
5 Set 2025 Coldiretti Cremona
protagonista a UnoMattina Estate
Video Pillole

Colite ulcerosa, autorizzata la rimborsabilità per etrasimod

PALERMO (ITALPRESS) – La colite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica e immuno-mediata dell’intestino caratterizzata da un’infiammazione diffusa della mucosa intestinale. I sintomi clinici possono includere diarrea frequente, urgenza intestinale, sanguinamento rettale, dolore addominale, affaticamento, febbre e anemia. Il suo impatto può andare oltre l’aspetto fisico ad altri aspetti della vita a causa della natura cronica e imprevedibile dei sintomi. L’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha autorizzato la rimborsabilità per etrasimod, indicato nel trattamento di pazienti di età pari o superiore a 16 anni affetti da colite ulcerosa.
xd6/mgg/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...