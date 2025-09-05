In Cortile Federico II a Cremona l’amministrazione è intervenuta con la pulizia dei busti commemorativi e, all’interno del palazzo cittadino, con una valorizzazione di alcuni pezzi storici.

È l’assessore Paolo Carletti, che tra le deleghe ha anche la valorizzazione di Palazzo Comunale, a spiegare gli interventi.

“I busti erano stati puliti nel 2021, quando c’è stata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – spiega -. Adesso ci siamo adoperati per ripulirli da tutto il guano di cui erano ricoperti, cercando poi il modo per allontanare, in maniera sempre più efficace, i piccioni“.

“All’interno di Palazzo – prosegue Carletti – abbiamo poi reso più gradevole la salita attraverso la scala interna, che è stata abbellita con qualche pezzo di arredo importante e, anche e soprattutto, con lo splendido quadro realizzato in ricordo di tutti i morti della seconda guerra mondiale dal ’43 al ’45 per la liberazione d’Italia. Siamo inoltre intervenuti anche sotto la loggia dei Militi ripulendo ‘gli Ercoli‘; ora resta il lampadario, dove cercheremo di mettere a punto un sistema antipiccioni”.

Il cortiletto Federico II sarà anche liberato dai cassonetti dell’immondizia e dalle rastrelliere per le biciclette.

“Ovviamente – ha puntualizzato l’assessore Carletti – stiamo pensando di riposizionarle altrove, garantendo se possibile un numero superiore di posti“.

Silvia Galli

