Imprese, a Milano l’Africa Italia Summit





MILANO (ITALPRESS) – Imparare a vedere l’Africa non più come mera fonte di profitto, ma come un territorio in cui investire anche e soprattutto per le Piccole e medie imprese: questo il messaggio lanciato da Martino Ghielmi, fondatore di VadoinAfrica.com e amministratore di VIA Group Srl, in un’intervista per la rubrica Italpress Economy. Il 18 settembre Milano ospiterà l’Africa Italia Summit nell’ambito di Go International, la fiera dei servizi per l’export

