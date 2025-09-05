Ultime News

5 Set 2025 West Nile, primo contagio
sull'uomo nel nostro territorio
5 Set 2025 Stefano Guindani, il fotografo
cremonese di Giorgio Armani
5 Set 2025 Cremona alla Biennale di Venezia:
l'esperienza di Monica Disingrini
5 Set 2025 Sempre meno dipendenti pubblici:
a Cremona perso il 27% in vent'anni
5 Set 2025 Teenage Dream Party: Cremona
balla tra hit ed emozioni
Video Pillole

Imprese, a Milano l’Africa Italia Summit

MILANO (ITALPRESS) – Imparare a vedere l’Africa non più come mera fonte di profitto, ma come un territorio in cui investire anche e soprattutto per le Piccole e medie imprese: questo il messaggio lanciato da Martino Ghielmi, fondatore di VadoinAfrica.com e amministratore di VIA Group Srl, in un’intervista per la rubrica Italpress Economy. Il 18 settembre Milano ospiterà l’Africa Italia Summit nell’ambito di Go International, la fiera dei servizi per l’export
fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...