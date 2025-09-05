Il Laboratorio di Tossicologia dell’Ospedale di Cremona è aperto all’utenza esterna.

Il servizio fa parte del Laboratorio di Patologia Clinica e Sostanze d’Abuso, diretto dalla dottoressa Sophie Testa, e si dedica alla ricerca e all’individuazione di sostanze tossiche (droghe, alcool) e test farmacologici effettuati su diverse tipologie di campioni biologici quali sangue, urine, capelli.

Tra le varie collaborazioni che il laboratorio vanta, di particolare rilievo quelle con il Servizio per le Dipendente Patologiche (SerD), con la Casa Circondariale di Cremona, con il Pronto Soccorso e con tutti i reparti ospedalieri, oltre che con l’Autorità Giudiziaria, la Medicina del Lavoro e la Commissione Patenti.

Le persone coinvolte in procedimenti con la Commissione Patenti, che devono sottoporsi a test tossicologici per alcol o droghe, oppure soggette a controlli previsti dalla Medicina del Lavoro, da oggi possono effettuare questi esami direttamente nell’Ospedale di Cremona.

Il servizio consente di eseguire sia esami di primo livello — screening su campioni biologici come urine, sangue o capelli — sia analisi di secondo livello, più approfondite e precise, in grado di confermare con certezza la presenza di sostanze come alcol o droghe. Questi test, utilizzati a scopo clinico o su richiesta dell’autorità giudiziaria, si basano su tecnologie di laboratorio avanzate, capaci di analizzare in modo dettagliato i campioni raccolti.

Il servizio è aperto al pubblico il martedì e il giovedì, dalle 11.30 alle 14.10, nel Centro Prelievi dell’Ospedale di Cremona. L’accesso avviene solo su prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 al numero 0372 408899.

