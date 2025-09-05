Festeggia vent’anni di presenza a Cremona il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, che con il patrocinio del Comune ha organizzato una serie di attività che si svolgeranno nella giornata di sabato 13 settembre.

La giornata si aprirà alle 10 al Teatro Monteverdi con i saluti del vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni e del sindaco Andrea Virgilio.

Seguirà un convegno su scautismo e polis: si rifletterà su cosa significhi oggi bene comune e come si possa essere a servizio della collettività rapportandosi con altre agenzie di volontariato e con le istituzioni.

Nel primo pomeriggio i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di Cremona iniziando con il percorso giubilare in Cattedrale intorno alle ore 15.00 e concludendo in piazza intorno alle 17.00. Alle 18.00, sempre al Teatro Monteverdi, verrà rappresentato lo spettacolo “La Parola che interroga”, allestito dalla Comunità MASCI di Mantova su testi di don Primo Mazzolari.

La giornata si concluderà con la cena alla Casa dell’Accoglienza, dove il Movimento svolge servizio sia alla mensa interna che alle cucine benefiche della San Vincenzo.

Per tutta la giornata al Teatro Monteverdi resterà allestita una mostra per raccontare le radici e la storia del Movimento.

Gli eventi della giornata vedranno coinvolte più di 60 persone che parteciperanno al convegno, alle 120/130 che prenderanno parte allo spettacolo: si tratta di adulti scout provenienti da varie parti della Lombardia, di amici, di rappresentanti di altre realtà ecclesiali, di persone a vario titolo interessate alle attività.

