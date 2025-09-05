Come un tuffo nel passato, fatto di ricordi e video, suonerie telefoniche e scene da film, ma soprattutto tanta musica.

Un salto indietro di vent’anni in Piazza del Comune a Cremona, che nella serata di giovedì si è riempita di migliaia di persone, giovani di ieri e di oggi, che si sono scatenate con il Teenage Dream Party, un evento che celebra la musica e la cultura pop degli anni 2000 e 2010 e che, con un Tour ricco di date, sta girando tutt’Italia.

Da High School Musical ad Hanna Montana, passando per Il Mondo di Patty e i brani dei cartoni Disney, fino alle hit targate America con protagoniste Taylor Swift e Beyoncé, ce n’era davvero per tutti i gusti (e per tutte le voci).

Il concerto è il primo dei due appuntamenti firmati “Tanta Robba Festival live Sotto Il Torrazzo” 2025, kermesse che fa seguito ai diversi eventi tenutisi alle Colonie Padane lo scorso luglio con la regia e l’organizzazione dell’associazione Amici di Robi. La serata di sabato era in parte una scommessa, che ormai si può dire vinta.

L’atmosfera che si respirava, infatti, era davvero unica nel suo genere: oltre 2000 persone, arrivate da Cremona come da diverse parti del nord Italia, riunite nella suggestiva cornice del centro cittadino per vivere insieme alcuni momenti di sana, divertente nostalgia; una possibilità per i presenti di tornare, almeno per qualche ora, ragazzi e adolescenti.

Sul palco, a completare il quadro, balli in costumi, luci e colori, accompagnate da fumo e palloni colorati.

Prossimo ed ultimo appuntamento, sempre della rassegna “TRF Live Sotto il Torrazzo“, fissato per sabato 6 settembre alle ore 21: protagonista il cantautore Franco126.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata