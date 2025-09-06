L’effetto Vardy non tende a placarsi. Il colpo della Cremonese, probabilmente il più intrigante dell’intera sessione di calciomercato, continua a far parlare, soprattutto sui social. La leggenda inglese in grigiorosso ha destabilizzato, in chiave positiva, il mondo del calcio, dando, a ridosso del gong, tutt’altro respiro all’estate italiana.

Jamie Vardy è infatti un campione amato in tutto il mondo, soprattutto, ovviamente, in Inghilterra. Proprio per questo è cresciuta la volontà da parte dei suoi fan di scoprire qualcosa in più sulla sua nuova destinazione.

Basta guardare con attenzione i video sui social, e soprattutto leggere i commenti, per capire che gli occhi degli amanti del calcio sono tutti su Cremona. Grande curiosità, dall’estero, per il titolo “StradiVardy”, il gioco di parole che concilia il bomber inglese con Antonio Stradivari, liutaio cremonese, il più grande al mondo. In questo senso sono stati proprio i cremonesi a spiegarne il significato, legato allo strumento del violino.

Intriga molto all’estero anche l’espressione “colpo esotico”, inteso come affare che lega due realtà sulla carta distanti. Solo sulla carta a dirla tutta, visto che Vardy e la Cremonese hanno molto in comune, basandosi sulle rispettive storie. Non a caso il bomber di Sheffield ha scelto i grigiorossi per una nuova sfida, la prima lontana dall’Inghilterra.

C’è poi il massimo supporto da parte dei tifosi del Leicester, che sui social promettono di tifare Cremonese. Ma il colpo Vardy non ha scaldato gli entusiasmi solo oltre i confini del Belpaese, visto che tanti tifosi di altre squadre italiane hanno commentato ringraziando la Cremonese per questa operazione, definendola come “la più romantica degli ultimi anni”. Ora palla al campo, perché l’attesa per l’esordio di Vardy con la Cremonese rende impazienti gli amanti del calcio di tutto il mondo.

Simone Guarnaccia

