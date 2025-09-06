Nel pomeriggio di giovedì i Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato una donna di 60 anni, pregiudicata, ritenuta responsabile di resistenza a pubblico ufficiale in seguito a un episodio avvenuto a San Martino in Beliseto.

L’intervento dei militari alle 15:30 quando la pattuglia di Castelverde ha notato nel centro abitato di San Martino in Beliseto un’auto con una donna alla guida e due uomini come passeggeri e hanno deciso di procedere al controllo. Hanno intimato l’alt, ma la donna anziché fermarsi ha accelerato, ha imboccato la via Strettalunga e si è data alla fuga. L’auto, a forte velocità e con manovre pericolose, si è diretta verso l’esterno della frazione e la pattuglia, in un tratto di strada in cui la carreggiata era più larga, ha raggiunto l’auto in fuga e ha sbarrato la strada, costringendo la donna a fermarsi.

Ma dalle portiere laterali i due passeggeri del mezzo sono usciti e sono scappati in direzioni differenti, riuscendo ad entrare nei campi di mais ed a fare perdere le loro tracce. La donna è stata perquisita ma non è stato trovato nulla di rilevante. Accompagnata presso la caserma di Castelverde, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale per la sua condotta di guida pericolosa.

