“Da ogni Fiume ad ogni Mare” è il nome dell’iniziativa che accompagna simbolicamente la partenza delle ultime imbarcazioni dai porti siciliani dirette a Gaza per la “Global Sumud Flotilla”. Circa 300 attivisti, operatori e volontari provenienti da 44 Paesi, sono partiti da Barcellona per portare aiuti al popolo palestinese. A Cremona un lungo corteo si è snodato sul lungo Po Europa, dalle Colonie Padane al ponte in ferro. Abbiamo raccolto le voci di alcuni partecipanti che potete ascoltare nel servizio di Giovanni Palisto.

